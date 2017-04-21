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بالصور.. إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات

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مصراوي Masrawy

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (1)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (1)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (2)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (2)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (3)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (3)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (4)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (4)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (5)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (5)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (6)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (6)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (7)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (7)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (8)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (8)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (9)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (9)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (10)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (10)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (11)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (11)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (12)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (12)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (13)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (13)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (14)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (14)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (15)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (15)

إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (16)إزالة 21 مبنى متعدي على النيل بكفر الزيات (16)

الغربية – مروة شاهين:

نجحت حملة، يقودها اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بالتعاون مع وزارة الري وحماية النيل والأجهزة المعنية، اليوم الجمعة، في إزالة 21 مبنى متعدٍ علي منافع نهر النيل بنطاق مركز كفر الزيات.

اتخذت الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة المختصة لتجري شؤونها نحو أصحاب تلك المخالفات.

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