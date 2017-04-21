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ضبط طن أسماك مهربة من بحيرة ناصر في أسوان

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ضبط طن أسماك مهربة من بحيرة ناصر في أسوان ضبط طن أسماك مهربة من بحيرة ناصر في أسوان

مصراوي Masrawy

الأسماك المهربة

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت أجهزة مديرية أمن أسوان، سيارة محملة بحوالي طن و60 كيلو جرام من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر، في أثناء فترة منع الصيد، التي بدأت من 15 مارس الماضي وتنتهي في 15 مايو المقبل.

تلقى اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إخطارًا بضبط السيارة السابق ذكرها يقودها "أحمد.م.ع"، 31 سنة سائق ومقيم في دائرة قسم ثان أسوان دون رخصة، وبصحبته "أحمد.ع.ح"، 46 سنة عاطل ومقيم مركز أبو سمبل و"عمر.ع.ب"، 24 سنة عاطل، محملة بكمية الأسماك السالفة من بحيرة ناصر في فترة غلق البحيرة.

حُرر بالواقعة المحضر رقم "3260 / 2017" جنح القسم.

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