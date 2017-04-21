ترامب: هجوم باريس سيؤثر على الانتخابات الرئاسة الفرنسية

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هجوم الشانزليزيه الذي حدث أمس، الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، سيكون له تأثيرا كبيرا على الانتخابات الفرنسية، المُقرر إجراء جولتها الأولى يوم الأحد المُقبل.

وكتب ترامب في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "هجوم إرهابي آخر في باريس. الشعب الفرنسي لم يقبل بالمزيد من ذلك، وسيكون له تأثير كبير على الانتخابات الفرنسية".

ووقع الهجوم في الشانزيليزيه وسط العاصمة الفرنسية، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين، ومصرع المهاجم على يد الشرطة.

وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن الهجوم في الشارع الواسع الشهير المؤدي إلى قوس النصر.

وكشفت مصادر فرنسية مطلعة اليوم، الجمعة، أن منفذ الهجوم يدعى كريم شورفي، 39 عاما، وهو فرنسي من مواليد منطقة"سين-سان-دوني" بالضاحية الباريسية.

وأكدت المصادر أن المعتدي كان مصنفا كشخص بالغ الخطورة وعنيف وخضع للمراقبة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب منذ مطلع العام.

وأوضحت أنه عثر في سيارته - التي استخدمها في الهجوم - على عناوين الإدارة العامة للأمن الداخلي، الاستخبارات الداخلية، و مركز شرطة بلدة "لانيي" بشمال فرنسا و ثلاثة متاجر لبيع الأسلحة.

وأضافت أنه خلال مداهمة منزله تم التحفظ على حاسب ألي وهواتف محمولة و بندقية.

وأسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين قبل أن يتم تصفيته برصاص قوات الأمن.