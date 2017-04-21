وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد نادي الزمالك

كتب ــ محمود مصطفى:

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد نادي الزمالك، بحضور مرتضى منصور رئيس النادي، وعددًا من الأعضاء والجمهور.

وبيَّن وزير الأوقاف، الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج، إذ عممت الوزارة موضوع " الإسراء والمعراج.. دورس في الفرج بعد الشدة" على مساجد الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، أن حادثة الإسراء والمعراج، أكدت على أن المحن تتبعها المنح، وكل محنة وشدة ورائها منحة وعطاء وتكريم من المولى عز وجل.