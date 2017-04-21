''شرم اللولي'' بمرسى علم.. الثالث في قائمة أفضل 10 شواطئ في الشرق الأوسط

البحر الأحمر - أحمد عوض:

أكد المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن شاطئ "شرم اللولي" في مرسى علم حصل على المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 شواطئ في الشرق الأوسط لعام 2017، والذي يصدره موقع تريب أدفايزر "Tripadvisor" المختص بالسفر والسياحة حول العالم.

ويصل عدد زائري الشاطئ حوالي 340 مليون زائر شهريًا، وأكثر من 320 مليون رأي وتعليق عن أكثر من 4.9 ملايين مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

ووصفت تعليقات مستخدمي موقع Tripadvisor هذه المنطقة بأنها قطعة صغيرة من الجنة، كما شبهها البعض بأنها "الرحلة الأفضل التي خاضها طوال حياته".

وتتميز مدينة "مرسى علم "بالبحر الأحمر، بشواطئها الرائعة ذات الرمال المسطحة التى تطل على سلسة جبال خلابة، كما أن الحياة البحرية فيها مثيرة للدهشة، إذ تحتوى على أنواع مختلفة من الأسماك والشعاب المرجانية، لذا فممارسة رياضة الغوص تكون تجربة رائعة .

يشار إلى أن شاطئ شرم اللولى حصل على المركز الثالث عشر فى قائمة أجمل شواطئ العالم بموقع "تريب أدفايزر" لعام 2016.