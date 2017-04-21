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طلاب إعلام القاهرة ينفذون مشروع تخرجهم بدار ضيافة بإمبابة

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طلاب إعلام القاهرة ينفذون مشروع تخرجهم بدار ضيافة بإمبابة طلاب إعلام القاهرة ينفذون مشروع تخرجهم بدار ضيافة بإمبابة

التحرير

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نظم مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، زيارة إلى دار "أم هاني" للضيافة بإمبابة، في إطار المسئولية الاجتماعية لشركة النيل للزيوت والمنظفات "سافو".

وقضى الطلاب يومًا كاملًا برفقة السيدات المقيمات في الدار وقدموا لهن هدايا من منتجات الشركة، وقد نظم الطلاب هذه الزيارة في إطار مشروع تخرجهم، حيث يقوم الطلاب بحملة تسويقية عن شركة النيل للزيوت والمنظفات، بهدف دعم المنتجات المصرية كي تتمكن من منافسة نظيراتها الأجنبية.

ضمت قائمة الطلاب كلا من: "ابتهال أحمد محجوب عساكر، وأماني عنتر بلال، وعلياء ماهر علي، ونورا نبيل أحمد، وإيمان عبد الحق، وآية عطيفي، وإسراء بدوى، وجينا نبيل زخاري، وآلاء عبد الجواد، وآلاء عبد الفتاح أنور، وأحمد عبد الفتاح سيد".

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التحرير

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