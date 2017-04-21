محافظ القاهرة يتفقد شارعي الألفي والأزبكية

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تفقد اليوم الجمعة، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة شارع الألفى وإعادة صيانته كأحد أهم الشوارع المخصصة للمشاة بوسط المدينة والذى يلقى إقبالاً كثيفًا من المترددين على منطقة وسط البلد.

وأكد المحافظ أنه بالتنسيق مع اتحاد شاغلى الشارع، الذى تم تشكيله مؤخرًا، جرى الاتفاق على تحديد الأماكن المخصصة للمحلات وفصلها عن حركة المشاة من خلال نشر أحواض زهور ومقاعد لجلوس للمواطنين للاستراحة عليها، تم تصميمها بمعرفة استشارى بالتنسيق الحضارى، وسيتم تصميمها بطول الشارع.

وشدد على رئيس هيئة النظافة بنشر الأشجار المظللة بطول الشارع ومراعاة تنسيقها وتقليمها أولاً بأول، مع تأكيد التزام المحلات بوضع سلال القمامة أمام المحلات، بالإضافة إلى نشر سلال القمامة على الأعمدة للتسهيل على المواطنين التخلص من مخلفاتهم، ومراجعة الإضاءة العامة بالشارع.

رافق المحافظ فى جولته، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وحافظ السعيد رئيس هيئة النظافة، وسيد عبد الفتاح رئيس حى الأزبكية، ومسئولو مشروع تطوير القاهرة الخديوية بالمحافظة وعدد من ممثلى اتحاد الشاغلين بالألفى.