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نائب يطالب وزير الداخلية بزيادة تسليح القوات لمواجهة الإرهاب

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نائب يطالب وزير الداخلية بزيادة تسليح القوات لمواجهة الإرهاب نائب يطالب وزير الداخلية بزيادة تسليح القوات لمواجهة الإرهاب

مصراوي Masrawy

النائب محمد ماهر حامد

كتبت - مروة شوقي:

أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، كان للاطلاع على جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب، موضحًا أنه طالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن.

وقال ماهر في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، إن اللقاء ناقش الهجمات الإرهابية الأخيرة وجهود الشرطة في القبض على مرتكبي هذه الحوادث والجهود المبذولة لإحباط المخططات الإرهابية التي تغذيها بعض الدول الغربية ومن ينتسبون للأمة العربية والإسلامية.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان، خلال اللقاء بضرورة زيادة المخصصات المالية لجهاز الشرطة ليتواكب التسليح مع حاله الحرب التي تتعرض لها وكذلك استهداف رجال الجيش والشرطة ومحاولة الوقيعة بين النسيج الوطني، لافتًا إلى ضرورة تعديل مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، وعوده اسم أمن الدولة بدلاً من الاسم الحالي الأمن الوطني.​

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