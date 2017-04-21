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ميركل تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر الجاري

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ميركل تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر الجاري ميركل تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر الجاري

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القيام بجولة في منطقة الخليج نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الألمانية أولريكه ديمر اليوم الجمعة في برلين أن المحطة الأولى في جولة ميركل ستكون في 30 أبريل الجاري.

وذكرت ديمر أن الزيارة تأتي أيضا في إطار الإعداد لقمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورج الألمانية في يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية ضمن الدول الممثلة في مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن نايف وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي الأول من مايو المقبل تتوجه ميركل إلى الإمارات، حيث تجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويرافق ميركل خلال جولتها وفد اقتصادي.

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