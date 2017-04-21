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اتحاد الكرة عن أزمة الزمالك: اللوائح هي الحاكمة.. وليس الصوت العالي والملاسنة

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اتحاد الكرة عن أزمة الزمالك: اللوائح هي الحاكمة.. وليس الصوت العالي والملاسنة اتحاد الكرة عن أزمة الزمالك: اللوائح هي الحاكمة.. وليس الصوت العالي والملاسنة

التحرير

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للرأي العام، اليوم الجمعة، عن الأزمة المثارة حول موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

وقال البيان: "حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على ضبط النفس طوال الأيام الماضية انطلاقًا من مسئولياته الوطنية ومكانته العربية والإقليمية، وأيضا لعدم الدخول في جدال غير مبني على أي من أسس الحوار الموضوعي، بما يسئ إلى أسرة الكرة المصرية، بل ويضر بصناعة كرة القدم في ومحيطها العربي ضررًا بالغًا".

وأضاف "لقد كشف الاتحاد المصري لكرة القدم منذ اليوم الأول للأزمة المفتعلة حول موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، عن كافة المستندات التي تظهر الحقيقة للرأي العام، ولم يظهر بعد ذلك ما يدحضها، بل على العكس لم نجد سوى ادعاءات وتجاوزات واتهامات لا ترتكن إلى حقيقة".

وتابع "الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يترفع عن مبادلة التجاوزات بمثلها، فإنه يعتزم عدم السماح بمرور أي منها، وسيتخذ كافة الإجراءات التي تخولها له اللوائح والقوانين لفرض الانضباط على المنظومة الكروية، وإرساء مبدأ أن تلك اللوائح هي الحاكمة، وليس سياسة الصوت العالي والملاسنة".

واختتم البيان بالقول: "ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت نفسه أنه سيظل حاميًا لمصالح اللعبة وجميع الأندية التي تنطوي تحت لوائه، حاملا كل التقدير لكافة جماهيرها العاشقة لكرة القدم".

وكان الزمالك انسحب من المباراة أمام المقاصة، وتعرض للعقوبة باعتباره مهزومًا، وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وتغريمه 200 ألف جنيه.

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