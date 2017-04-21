طلب خاص لإيناسيو من إسلام جمال

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طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إسلام جمال مدافع الفريق، الاجتهاد في التدريبات حتي يعود الي التشكيلة الأساسية من جديد.

وتحدث إيناسيو مع اللاعب بعدما لاحظ مروره بحالة نفسية سيئة، وخاصة أنه كان أساسيًا قبل مباراتين إلا أن محمود الونش شارك بدلا منه أساسيًا.

يذكر أن إيناسيو استقر على استمرار تأجيله إعلان تشكيل الفريق في مواجهاته بشكل رسمي، إلا قبل انطلاق المباراة بساعة فقط، للحفاظ علي تركيز الفريق بالإضافة إلى عدم رغبته في تسريب التشكيل مبكرًا لوسائل الإعلام أو الفريق المنافس في اللقاء.

وحقق الزمالك الفوز للمرة الأولي في لقاء طلائع الجيش بعد الهزيمة في خمس مباريات متتالية.