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«المسابقات» ترفض تقديم موعد مباراة الإنتاج والاتحاد السكندري

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«المسابقات» ترفض تقديم موعد مباراة الإنتاج والاتحاد السكندري «المسابقات» ترفض تقديم موعد مباراة الإنتاج والاتحاد السكندري

التحرير

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رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم موعد لقاء الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري في الجولة الـ23 للدوري ليقام يوم غدٍ السبت بدلًا من الأحد.

 وقال عامر حسين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الجمعة، إنه لايوجد ما يُبرر تقديم موعد المباراة، حيث إن ما ذكره الاتحاد السكندري من أسباب لتقديم اللقاء، وأنه يعترض على إقامة المباراة في نفس موعد الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، غير منطقي.

كان الاتحاد، قدم طلبًا أيضًا لاتحاد الكرة، بتأجيل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش لمدة 24 ساعة فقط لتقام يوم 27 أبريل بدلا من 26 لتجنب إرهاق اللاعبين.

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التحرير

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