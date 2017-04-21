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سيد معوض: احترام الأهلي للمنافسين أهم العوامل التي ترجح كفته

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سيد معوض: احترام الأهلي للمنافسين أهم العوامل التي ترجح كفته سيد معوض: احترام الأهلي للمنافسين أهم العوامل التي ترجح كفته

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد معوض، مدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، سعيد بالمستوي الذي وصل إليه الفريق، وأيضا انسجام كل اللاعبين وتأقلمهم على فكر الجهاز الفني وأسلوبه الخططي الذي يطبقه الفريق في كل مبارياته.

وأضاف أن الأهلي أصبح له أسلوب وشخصية يفرضها في كل المباريات حسب الخطة التي يقرها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، مشيرًا إلى حرص الجهاز الفني على اتساع قاعدة اللاعبين في المراكز، وتجهيز كل العناصر؛ حتى يكون الجميع على نفس المستوى، مما ساعد كثيرًا في ظهور الفريق بهذا الشكل الذي نال استحسان الجماهير والنقاد والمحللين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل حساب لكل الفرق ويتعامل مع كل مباراة على حدة، موضحًا أن احترام المنافس من أهم العوامل التي ترجح كفة الأهلي.

وأكد معوض أن الفترة القادمة سيخوض الأهلي مباريات غاية في الصعوبة، مشددًا على ثقة الجهاز الفني في تقديم المطلوب من اللاعبين، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في اللقاءات القادمة، وفي مقدمتها مباراة طنطا والتي تعد غاية في الصعوبة، لاسيما بعد الانتفاضة التي حققها المنافس في مباريات الدور الثاني.

يذكر أن الفريق سيستأنف تدريباته في الرابعة والنصف عصر غدٍ، السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون من المران اليوم الجمعة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق طنطا يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة 25 بمسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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