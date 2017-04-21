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طاهر يحضر ودية شباب الأهلي ومنتخب الهند

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طاهر يحضر ودية شباب الأهلي ومنتخب الهند طاهر يحضر ودية شباب الأهلي ومنتخب الهند

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يحضر المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، واللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي، مباراة كرة القدم بين فريق الأهلي؛ مواليد 2002، مع منتخب الهند تحت 16 عاما، والمقرر لها في الساعة الرابعة عصر غد السبت، على ملاعب فرع النادي بمدينة نصر.

وتأتي المباراة في احتفالات الهند بمرور 70 عامًا على الاستقلال، والعلاقات الدبلوماسية مع ، بالإضافة إلى الاحتفال أيضا بمرور 5 أعوام على مهرجان الهند على ضفاف النيل، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لفريق كرة قدم هندي إلى مصر، حيث لم يسبق أن زار أي فريق هندي القاهرة للعب وديًا أو رسميًا من قبل.

ومن المقرر أن يحضر السفير الهندي سانجاي باتاتشاريا المباراة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى العاملين في السفارة الهندية بالقاهرة. 

وكانت السفارة الهندية أقامت مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء الماضي؛ للإعلان عن تفاصيل المباراة ومشاركة النادي الأهلي لها في احتفالات عيد الاستقلال الـ70 ومرور 70 عامًا أيضا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، حضر المؤتمر السفير الهندي والكابتن سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي.

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