أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يختتم استعدادته لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

Google+ Print
الأهلي يختتم استعدادته لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد الأهلي يختتم استعدادته لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يختتم الفريق الأول لكرة اليد ـ رجال ـ بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام غدًا السبت، ويلتقي خلالها مع فريق جمعية الحمامات التونسي.

ويخوض الفريق مرانًا بدنيًا وخططيًا اليوم، حيث يقوم الجهاز الفني بقيادة الكابتن عاصم حماد، بمراجعة خطة اللعب، وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة منه خلال المباراة لضمان الظهور بصورة مميزة، والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.

وكـان الأهلي تأهل إلى الدور النهائي من البطولة، بعد تغلبه على فريق وداد سمارة المغربي 33- 18 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي