الأهلي يختتم استعدادته لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

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يختتم الفريق الأول لكرة اليد ـ رجال ـ بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام غدًا السبت، ويلتقي خلالها مع فريق جمعية الحمامات التونسي.

ويخوض الفريق مرانًا بدنيًا وخططيًا اليوم، حيث يقوم الجهاز الفني بقيادة الكابتن عاصم حماد، بمراجعة خطة اللعب، وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة منه خلال المباراة لضمان الظهور بصورة مميزة، والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.

وكـان الأهلي تأهل إلى الدور النهائي من البطولة، بعد تغلبه على فريق وداد سمارة المغربي 33- 18 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الخميس.