دخلت المنافسة بقوة.. مواصفات إصدارات سانج يونج في مصر

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شهدت السنوات الأخيرة انطلاق العديد من الشركات المتخصصة في السيارات بالسوق المصرية، حيث استطاعت استغلال الارتفاع الجنوني في أسعار الإصدارات خلال العام الأخير، وكثفت جهودها لإيجاد مكانًا لها بالسوق الذي يسيطر عليه المنتجين الكوريين بشكل رئيسي.

ولعل شركة "سانج يونج" التي سمع عنها شريحة كبيرة من الجمهور مؤخرًا، تمتلك تاريخًا طويلًا ارتبط في الأساس بالعملاقة الألمانية "مرسيدس"، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" بنسخته في العام الماضي، واستطاعت أن تلفت الأنظار بقوة، وفي هذا السياق نستعرض أهم إصدارات الشركة الكورية في مصر..

تيفولي

تحمل السيارة الهاتشباك محرك بسعة 1600 CC ويستطيع توليدة قوة مقدارها 128 حصان، عند الوصول إلى معدل دوران 6000 لفة في الدقيقة، بحد أقى 160 نيوتن متر كعزم دوران، وتحتوي السيارة على العديد من كماليات الترفيه على رأسها "مثبت سرعة" وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة وأنظمة تدفئة وتهوية للمقاعد.

كوراندو

استطاعت أن تدخل عالم السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" بقوة، وتعرض بمحرك بسعة 2200 CC وتولد قوة 167 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، كما قدمت معدلات اقتصادية للوقود بـ5 لترات 5.3 لتر/ 100 كم للنسخة ذات الدفع الثنائي، و6 لتر/ 100 كم للنسخة التي تعمل بالدفع الرباعي، كما تمتلك العديد من الكماليات منها مثبت السرعة وحساسات الركنة ومقاعد قابلة للطي وغيرها.

ريكستون

لم تعلن الشركة الكورية بشكل كامل عن تفاصيل السيارة الكروس أوفر التي من المتوقع أن تصدر في السوق المصرية قريبًا، غير أنها كشفت عن إحدى النسخ المتطورة منها في معرض سيول الدولي للسيارات، والذي أقيم منذ أيام قليلة في العاصمة الكورية.