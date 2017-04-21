مصادر : منفذ هجوم الشانزليزيه يدعى كريم شورفي و هو فرنسي الجنسية

باريس- (أ ش أ):
كشفت مصادر فرنسية مطلعة اليوم، الجمعة، أن منفذ اعتداء الشانزليزيه يدعى كريم شرفي، 39 عاما، وهو فرنسي من مواليد منطقة"سين-سان-دوني" بالضاحية الباريسية.
وأكدت المصادر أن المعتدي كان مصنفا كشخص بالغ الخطورة وعنيف وخضع للمراقبة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب منذ مطلع العام.
وأوضحت أنه عثر في سيارته - التي استخدمها في الهجوم - على عناوين الإدارة العامة للأمن الداخلي، الاستخبارات الداخلية، و مركز شرطة بلدة "لانيي" بشمال فرنسا و ثلاثة متاجر لبيع الأسلحة.
وأضافت أنه خلال مداهمة منزله تم التحفظ على حاسب ألي وهواتف محمولة و بندقية.
وكان منفذ الهجوم - الذي تبناه تنظيم داعش- قد اطلق النار مساء أمس الخميس على دورية للشرطة بجادة الشانزليزيه مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين قبل أن يتم تصفيته برصاص قوات الأمن.
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