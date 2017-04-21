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مصادر : منفذ هجوم الشانزليزيه يدعى كريم شورفي و هو فرنسي الجنسية

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مصادر : منفذ هجوم الشانزليزيه يدعى كريم شورفي و هو فرنسي الجنسية مصادر : منفذ هجوم الشانزليزيه يدعى كريم شورفي و هو فرنسي الجنسية

مصراوي Masrawy

هجوم الشانزليزيه

باريس- (أ ش أ): 

كشفت مصادر فرنسية مطلعة اليوم، الجمعة، أن منفذ اعتداء الشانزليزيه يدعى كريم شرفي، 39 عاما، وهو فرنسي من مواليد منطقة"سين-سان-دوني" بالضاحية الباريسية.

وأكدت المصادر أن المعتدي كان مصنفا كشخص بالغ الخطورة وعنيف وخضع للمراقبة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب منذ مطلع العام.

وأوضحت أنه عثر في سيارته - التي استخدمها في الهجوم - على عناوين الإدارة العامة للأمن الداخلي، الاستخبارات الداخلية، و مركز شرطة بلدة "لانيي" بشمال فرنسا و ثلاثة متاجر لبيع الأسلحة.

وأضافت أنه خلال مداهمة منزله تم التحفظ على حاسب ألي وهواتف محمولة و بندقية.

وكان منفذ الهجوم - الذي تبناه تنظيم داعش- قد اطلق النار مساء أمس الخميس على دورية للشرطة بجادة الشانزليزيه مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين قبل أن يتم تصفيته برصاص قوات الأمن.

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مصراوي Masrawy

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