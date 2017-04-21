أئمة الأقصر يدافعوان عن "الأزهر".. وخطيب: هناك مليارات مرصودة لهدم المؤسسة

الأقصر - محمد محروس :

خصص عد من أئمة المساجد بمحافظة الأقصر الجزء الثاني من خطبة الجمعة للحديث حول وسطية الأزهر الشريف وسماحة علمائه، بعد الحملة التى تعرضت لها مؤسسة الأزهر خلال الأيام الأخيرة.

وقال الشيخ نور العذب، خطيب وإمام مسجد صلاح الدين بمدينة الأقصر، إن المليارات من الأموال المرصودة لهدم الأزهر الشريف لن تجدى نفعًا، وسيظل الأزهر رمزًا للوسطية والاعتدال.

وأضاف: "هناك من يريد هدم المؤسسة التى تقف بالمرصاد لمحاولات التشويه من خلال استخدام مأجورين ينفذون أجندة محددة".

يشار إلى أن الأقصر هي مسقط رأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.