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بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية.. تدشين حملة للقضاء على الأمية بالأقصر

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بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية.. تدشين حملة للقضاء على الأمية بالأقصر بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية.. تدشين حملة للقضاء على الأمية بالأقصر

مصراوي Masrawy

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لإطلاق حملة تهدف للقضاء على الأمية بالمحافظة بالتزامن مع اختيار المحافظة عاصمة للثقافة العربية لعام 2017.

وطالب محمد بدر، محافظ الأقصر، المسئولين، بوضع برامج علمية محددة زمنيًا وجغرافيًا قابلة للتطبيق؛ لتحقيق أهداف الحملة وعمل حصر موسع داخل كل مركز ومدينة بأعداد الفئات المستهدفة في الحملة، متضمنًا بياناتهم كاملة وكيفية الوصول إليهم لتحقيق أعلى نسبة نجاح للحملة.

وأكد محافظ الأقصر أن الحملة لن تقتصر على محو أمية الكتابة والقراءة ولكن تمتد لرفع الوعي الثقافي والانفتاح الفكري والحضاري ومعرفة متطلبات العصر وحاجاته واستغلال حالة الزخم باختيار المحافظة عاصمة للثقافة العربية لعام 2017.

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