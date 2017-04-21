بالصور.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أهالي "تنيدة" و"الزيات" لحل مشكلاتهم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أهالي قريتي "تنيدة" و"الزيات" التابعتين لمركز بلاط، للوقوف على مشاكل القريتين، وبحث حلول فولاية لها.

وخلال لقائه مع أهالي قرية الزيات، قرر المحافظ، سرعة الانتهاء من تقسيمات الشباب ودراسة إمكانية إلغاء الفوائد المستحقة على الأقساط المتأخرة على أراضي الخريجين وإمكانية جدولتها وإدراج القرية ضمن القرى المرشحة لإقامة ظهير زراعي بها لزراعة 250 فدان.

كما وجه الزملوط بإعداد مقترح متكامل لتخصيص أراضي لإقامة مجمع حظائر بالقرية بدلاً من وجود الحظائر وسط الزراعات، وتعويض المنتفعين بالقرية بأراضي خارج الزمام، وحل مشكلة تعطل بئر الزيات، وتعويض الزراعات من "بئر 2"، مع سرعة دراسة شكوى المواطنين من ضعف تصريف بئر 17 بالقرية وتفعيل فصل رياض الأطفال.

ووافق المحافظ، على مطلب أحد الشباب على إقامة كافتيريا سياحي بالقرية، ودراسة إجراء توسعات بالمدرسة الابتدائي؛ نظرًا لكثافة الفصول قياسًا بمساحتها.

كما عقد محافظ الوادي الجديد لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي قرية "تنيدة"، بحضور المهندس عبد الحكم الجبالي، رئيس مركز بلاط، واستمع المحافظ، خلال اللقاء إلى أهم مشاكل المواطنين، ووجه بسرعة إنهاء تراخيص العيون السطحية وإحالتها للري، وعرض موقف استكمال الأعمال بمسجد القرية، وسحب العملية من المقاول حال عدم الجدية، وإدراج الطريق الدائري بطول 1100 م بخطة الرصف لعام 2017 /2018.

كما قرر الزملوط دراسة بناء مدرسة إعدادي بالقرية، والانتهاء من تقسيمات الشباب وحصر الأراضي الفضاء، وغير المستغلة، ليستفيد منها الشباب أبناء القرية، بعد انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية، وضرورة إعلام المواطنين بأسعار استئجار المعدات والآلات الزراعية، لمنع استغلال أصحاب المعدات للمزارعين والمغالاة فى الأسعار.