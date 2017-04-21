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بدء استلام محصول القمح من مزارعي الوادي الجديد

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بدء استلام محصول القمح من مزارعي الوادي الجديد بدء استلام محصول القمح من مزارعي الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

بدء استلام محصول القمح من مزارعي الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور مجد المرسي، مدير عام القطاع الزراعي بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن بنوك الائتمان الزراعي، بدأت في استلام محصول القمح من المزارعين بعد بدء موسم الحصاد رسميًا منذ يومين.

وأشار "المرسي" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المزارعين بشأن "عمليات التوريد"، موضحًا أن المساحة المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 186 ألف فدان بمتوسط إنتاجيه الفدان 17 إردبًا، ليصبح إجمالي الإنتاج لمحصول القمح بالمحافظة 460 ألف طن منها 289 ألف طن لشرق العوينات.

وأكد "المرسي" أن محافظ الوادي الجديد أكد أهمية استلام المزارعين لمستحقاتهم فور التوريد مباشرة.

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مصراوي Masrawy

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