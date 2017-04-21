العثور على جثة طفل غارقًا في ترعة "الإبراهيمية" ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

استخرجت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، جثة لطفل غرق في مياه ترعة الإبراهيمية، أمام حي العبور بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفل يدعى "مروان محمد جمال"، 4 سنوات، غارقًا في مياه ترعة الإبراهيمية أمام حي العبور بمدينة بني سويف، والمبلغ بتغيبه منذ يومين بمركز شرطة ناصر.

نقلت الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.