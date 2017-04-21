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بالصور- في مصر.. حفل زفاف أسطوري بتوقيع أشهر مصممي العالم

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مصراوي Masrawy

خلال الحفلعمرو دياب خلال الحفل

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

لقطات من حفل الزفافلقطات من حفل الزفاف

كتب - علي أحمد:

شهد أحد فنادق القاهرة، مساء الخميس، حفل زفاف أسطوري، اجتمعت فيه تصاميم أشهر مصممي الموضة في العالم.

ونشرت اللبنانية باميلا منصور مهنا متعهدة الحفلات عبر حسابها على موقع "إنستجرام" جانباً من حفل الزفاف للعروسين "هايدي" و"عمر".

وارتدت العروس "هايدي" فستان زفافها من تصميم اللبناني "كريكور جبوتيان"، فيما ارتدت والدتها من تصميم "زهير مراد"، أما والدة العريس فارتدت فستاناً من تصميم "إيلي صعب"، في حين صمم "زياد نكد" فستاناً لأخت العريس.

يذكر أن حفل الزفاف أحياه نخبة من المطربين بينهم عمرو دياب، هاني شاكر وأصالة.

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