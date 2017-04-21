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راموس يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

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راموس يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد راموس يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى رغبة نادي ريال مدريد في تجديد عقد القائد سيرجيو راموس، لعام إضافي، تقديرًا لقيمته الكبيرة للفريق الملكي، حيث من المنتظر أن يبقى راموس في ملعب البيرنابيو حتى عام 2021 بدلا من 2020، كما ينص العقد الحالي بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة "الإسبانية"، سعادة المسؤولين في النادي وسيرجيو راموس بذلك القرار الجديد، حيث المنتظر أن يرحب راموس بتجديد تعاقده مع الفريق الملكي في ظل العروض المميزة التي يقدمها هذا الموسم من خلال تسجيل 10 أهداف وإنقاذ الفريق في العديد من المباريات الصعبة.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لإنهاء الموسم بقوة من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه غريمه أتلتيكو مدريد وعينه على التتويج بالثنائية للمرة الأولى منذ عام 1958.

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التحرير

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