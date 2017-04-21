مونشي يقترب من روما.. وينفي خلافة إيمري لسباليتي

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أعلن المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية، رامون رودريجيز "مونشي"، أنه اقترب كثيرًا من العمل مع نادي روما الإيطالي، رافضًا في الوقت ذاته التخطيط لجلب أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الحالي، لخلافة لوتشانو سباليتي مع ذئاب العاصمة، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح مونشي أن الأمر لم يتم الانتهاء منه بشكل رسمي، ولكن بات قريبًا للغاية من العمل مع روما، مشيرًا إلى أنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي فسيكون الفريق الإيطالي محطته المقبلة.

وأضاف مونشي أنه لم يتلق عروضًا رسمية من الأندية الإسبانية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رفضه العمل مع أي نادٍ إسباني بعد إشبيلية، وعن اتصاله بأوناي إيمري مؤخرًا، أكد مونشي على أن الاتصال لم يتطرق إلى مستقبل إيمري الذي يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان لسنوات كثيرة قادمة.