أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مونشي يقترب من روما.. وينفي خلافة إيمري لسباليتي

Google+ Print
مونشي يقترب من روما.. وينفي خلافة إيمري لسباليتي مونشي يقترب من روما.. وينفي خلافة إيمري لسباليتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية، رامون رودريجيز "مونشي"، أنه اقترب كثيرًا من العمل مع نادي روما الإيطالي، رافضًا في الوقت ذاته التخطيط لجلب أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الحالي، لخلافة لوتشانو سباليتي مع ذئاب العاصمة، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح مونشي أن الأمر لم يتم الانتهاء منه بشكل رسمي، ولكن بات قريبًا للغاية من العمل مع روما، مشيرًا إلى أنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي فسيكون الفريق الإيطالي محطته المقبلة.

وأضاف مونشي أنه لم يتلق عروضًا رسمية من الأندية الإسبانية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رفضه العمل مع أي نادٍ إسباني بعد إشبيلية، وعن اتصاله بأوناي إيمري مؤخرًا، أكد مونشي على أن الاتصال لم يتطرق إلى مستقبل إيمري الذي يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان لسنوات كثيرة قادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي