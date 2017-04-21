مواجهتان ناريتان في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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أقيمت قرعة دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.

وكان قد تأهل كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليون الفرنسي، وسيلتا فيجو الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي.

وستقام لقاءات دور نصف النهائي في شهر مايو المقبل، حيث ستُلعب مباريات الذهاب يوم الخميس الموافق 4 من الشهر على ملعب الفريق الذي سيذكر أولا، بينما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع، وتحديدا يوم 11.

وفيما يلي نستعرض مواجهتي دور نصف النهائي:

- أياكس أمستردام × ليون.

- سيلتا فيجو × مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن المتأهل في المباراتين سيلعب المباراة النهائية التي ستقام على ملعب فريندز في العاصمة السويدية ستوكهولم في 24 مايو 2017.