أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مواجهتان ناريتان في نصف نهائي الدوري الأوروبي

Google+ Print
مواجهتان ناريتان في نصف نهائي الدوري الأوروبي مواجهتان ناريتان في نصف نهائي الدوري الأوروبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقيمت قرعة دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.

وكان قد تأهل كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليون الفرنسي، وسيلتا فيجو الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي.

وستقام لقاءات دور نصف النهائي في شهر مايو المقبل، حيث ستُلعب مباريات الذهاب يوم الخميس الموافق 4 من الشهر على ملعب الفريق الذي سيذكر أولا، بينما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع، وتحديدا يوم 11. 

وفيما يلي نستعرض مواجهتي دور نصف النهائي:

- أياكس أمستردام × ليون.

- سيلتا فيجو × مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن المتأهل في المباراتين سيلعب المباراة النهائية التي ستقام على ملعب فريندز في العاصمة السويدية ستوكهولم في 24 مايو 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي