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بيكهام: نيمار قادر على تخطي ميسي ورونالدو

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بيكهام: نيمار قادر على تخطي ميسي ورونالدو بيكهام: نيمار قادر على تخطي ميسي ورونالدو

التحرير

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أشار اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، إلى أن العرض المذهل الذي قدمه نيمار أمام باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يؤكد على أنه سيصبح اللاعب الأفضل في العالم مستقبلًا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح بيكهام أنه منذ تعاقد سانتوس البرازيلي مع نيمار عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، كان من الواضح أنه يتمتع بموهبة فذة، تظهر مرة واحدة في كل جيل، مشيرًا إلى أن خطوة انتقاله إلى برشلونة في عام 2013، كانت هامة للغاية لكي يتعلم من اللعب إلى جوار أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف بيكهام أن العرض المبهر الذي قدمه نيمار أمام باريس سان جيرمان يؤكد قدرته على تخطي كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نحو التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

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التحرير

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