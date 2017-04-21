بالأرقام.. تاريخ المواجهات بين الفرسان الأربعة في دوري الأبطال

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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة نارية ستجمع بين حامل اللقب ريال مدريد والوصيف أتلتيكو مدريد، للمرة الرابعة على التوالي، حيث سيقام لقاء الذهاب على ملعب البيرنابيو أحد يومي 2 أو 3 مايو المقبل، على أن يقام لقاء الإياب في فيسينتي كالديرون الأسبوع التالي مباشرة.

وتواجه الفريقان من قبل في 4 نسخ ماضية من دوري أبطال أوروبا، وكانت المواجهة الأولى في نصف نهائي موسم 1958- 1959 وفاز ريال مدريد ذهابًا في البيرنابو بنتيجة 2-1 وخسر في الإياب بهدف نظيف ليحتكم الفريقان لمباراة فاصلة حسمها الريال لصالحه ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وأتت المباراة الثانية في نهائي موسم 2013- 2014 على ملعب النور في لشبونة، وفاز الريال بنتيجة 4-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في المباراة الشهيرة التي أدرك فيها راموس التعادل برأسية قاتلة في الوقت بدل الضائع، وفي الموسم التالي مباشرة تواجه الفريقان مجددًا في ربع النهائي وتعادلا سلبيًا في الكالديرون قبل أن يحسم الفريق الملكي لقاء الإياب في البيرنابيو بهدف نظيف.

وأخيرًا، تواجه الفريقان مجددًا في المباراة النهائية الموسم الماضي على ملعب سان سيرو، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم الفريق الملكي اللقب الحادي عشر له في أعرق المسابقات الأوروبية عن طريق ركلات الترجيح.

وفي المباراة الثانية، في نصف نهائي هذا الموسم، سيرحل يوفنتوس لمواجهة موناكو في فرنسا في لقاء الذهاب، قبل أن يتواجها في الأسبوع التالي مباشرة في تورينو، وتواجه الفريقان من قبل في مبارتين في دوري أبطال أوروبا، وكانت الأولى في نصف نهائي موسم 1997- 1998، وفاز اليوفي ذهابًا على ملعبه بنتيجة 4-1 وخسر إيابا 3-2 ليتأهل إلى المباراة النهائية.

كما تواجه الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2014- 2015، وفاز اليوفي ذهابًا في تورينو بهدف نظيف قبل أن يتعادلا في لقاء الإياب في الإمارة الفرنسية سلبيًا، ليتأهل اليوفي إلى نصف النهائي.

«التحرير» يستعرض لكم في السطور التالية أرقام الفرسان الأربعة في نصف نهائي دوري الأبطال:

أتلتيكو مدريد الإسباني

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الرابع.

- لعب 10 مباريات فاز في 7 وتعادل 2 وخسر 1.. سجل 13 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: أوبلاك - جودين - فليبي لويز - ساؤول - كوكي - كاراسكو - جيرزمان - جاميرو.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: الموسم الماضي 2015-2016.. فاز على بايرن ميونخ (2-2).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 3 وخسر 2.

- الأكثر تهديفًا: أنطوان جريزمان برصيد 5 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: الوصيف للبطولة في ثلاث مناسبات آخرها 2016.

يوفنتوس الإيطالي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الخامس.

- لعب 10 مباريات فاز في 7 وتعادل 3 وخسر 0 .. سجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: بوفون - ألفيس - بونوتشي - كليني - بيانتيش - خضيرة - ديبالا - هيجواين.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: موسم 2014-2015.. فاز على ريال مدريد (3-2).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 8 وخسر 3.

- الأكثر تهديفًا: باولو ديبالا برصيد 4 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: توج باللقب في مرتين آخرها 1996.

موناكو الفرنسي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الثلاثون.

- لعب 10 مباريات فاز في 6 وتعادل 2 وخسر 2.. سجل 21 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: فابينو - ميندي - بكايوكو - بيرنارد سيلفا - فالكاو - مبابي - ليمار.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: موسم 2003-2004.. فاز على تشيلسي (5-3).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 1 وخسر 2.

- الأكثر تهديفًا: فالكاو ومبابي برصيد 5 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: الوصيف في بطولة 2004.

ريال مدريد الإسباني

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الأول.

- لعب 10 مباريات فاز في 7 وتعادل 3 وخسر 0.. سجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: نافاس - راموس - مارسليو - كروس - مودريتش - بيل - بنزيمه - رونالدو.

- آخر مشاركة في الدور نصف نهائي: الموسم الماضي 2015-2016.. فاز على مانشستر سيتي (1-0).

- أرقامه في الدور نصف نهائي: فاز 14 وخسر 13.

- الأكثر تهديفًا: كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

- أفضل إنجاز حققه في المسابقات الأوروبية: حقق اللقب في 11 مناسبة آخرها 2016.