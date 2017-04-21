خُصلة العريس «البيضاء» و«فستان» العروس.. لقطات من زفاف هيثم محمد ووفاء قمر

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احتفل الفنان هيثم محمد بعقد قرانه على الممثلة الصاعدة وفاء قمر داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين والفنانين الشباب كان أبرزهم دنيا المصري وحسن عبدالله وليلي قاسم وتامر سعد وأقارب العروسين.

ونرصد أبرز اللقطات التى لفتت انتباه الجمهور خلال التقرير التالى..

فستان وفاء قمر

أثار فستان الزفاف القصير الذى ارتدته العروس وفاء قمر انتقاد الكثيرين، حيث اعتبر البعض فستانًا لا يليق بوجود العروس فى المسجد الذ عُقد فيه القران.

الأمر نفسه أصاب مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعد تداول صور حفل الزفاف، والذين أتت تعليقاتهم منتقدة أيضًا للفستان ورأوه تعديًا على حرمة المسجد، فكتبوا: "بغض النظر عن اللبس ولكن ما يحزننى هو أننا اصبحنا لا نهاب المسجد ولا حرمته فهان علينا ديننا.. أليس الحياء شعبة من شعب الإيمان.. لابد من وضع شروط شرعية لعقد الزواج داخل المسجد لأنه لا يليق هذا المنظر بحرمة المسجد أو بأى ملحق تابع له".

"خصلة" شعر هيثم محمد

لفت الفنان هيثم محمد الانتباه أيضًا بخصلة شعر بيضاء أظهرته وكأنه أكبر سنًّا، وهو الامر الذي علق عليه أغلب رواد مواقع التواصل.

موقف محرج

تعرضت العروس لموقف محرج بعدما كسر كعب حذائها، وعلى الفور طلبت وفاء من أصدقائها المقربين منها أن يحضروا لها حذاء آخر حتى تستطيع الذهاب إلى سيارتها والعودة للمنزل.

يذكر أنه سبق عقد القران احتفال كل من هيثم ووفاء بحنتها حيث شاركت جمهورها صور احتفاليتها الصغيرة عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة: "حنتي فرحي بكرة عقبال كل البنات".

وكان الفنان هيثم محمد حصل مؤخرًا على حكم بالبراءة بعد القبض عليه منذ شهور بتهمة تعاطي الهيروين، وساندته وفاء في محنته وعلقت على براءته قائلة: "ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ألف مبروك يا حبيبي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ظلمك يا نجم مصر عشان أنت أنظف إنسان في العالم، واللي يعرفك كويس هيعرف مين هيثم محمد يا نجم مصر".