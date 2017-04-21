سقوط أمين الشرطة المزيف حال استيقافه عامل في الأميرية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، عاطل انتحل صفة أمين شرطة حال استيقافة عامل والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط "أحمد.ك"، 34 سنة، عاطل، حال قيامه باستيقاف "عمرو.ك"، 26 سنة، عامل، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول منتحلًا صفة رجل شرطة، أثناء تواجدهما بشارع عمر المختار بدائرة القسم.

وبسؤال المجني عليه، قرر بأنه حال سيرة بمكان الضبط فوجئ بقيام سالف الذكر باستيقافه وتفتيشه منتحلًا صفة رجل شرطة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه حادث سرقة هاتف محمول بذات الأسلوب من شخص آخر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.