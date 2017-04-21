ضبط مواد لتصنيع القنابل بسيارتين في نفق الشهيد «أحمد حمدي»

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تمكنت عناصر التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، من ضبط سيارتين محملين بكميات كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة كانت فى طريقها إلى العناصر الإرهابية في سيناء.

كما تمكنت عناصر تأمين الجيش الثالث الميداني وقوات الشرطة، من إحباط محاولتين لتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى سيناء لتمويل العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأكد اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، أن قوات الشرطة بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث الميدانى تتخذ كافة الإجراءات الأمنية المشددة على منطقة سانت كاترين وباقي المزارات السياحية بجنوب سيناء، وإحكام السيطرة الأمنية علي جميع مداخل وخارج المحافظة.