مصر تدين حادث باريس الإرهابي

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أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأشد وأقوى العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وجدد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، التأكيد على موقف مصر الداعي للتصدي بحزم لجميع التنظيمات الإرهابية، ووضع حد لهذه العمليات الآثمة التي تروع الآمنين، كما توجه بالعزاء لأسرة الضحية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد على وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب الحكومة والشعب الفرنسيين في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف جميع الشعوب دون استثناء.