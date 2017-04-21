أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصر تدين حادث باريس الإرهابي

Google+ Print
مصر تدين حادث باريس الإرهابي مصر تدين حادث باريس الإرهابي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأشد وأقوى العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وجدد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، التأكيد على موقف الداعي للتصدي بحزم لجميع التنظيمات الإرهابية، ووضع حد لهذه العمليات الآثمة التي تروع الآمنين، كما توجه بالعزاء لأسرة الضحية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد على وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب والشعب الفرنسيين في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف جميع الشعوب دون استثناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

دخلت المنافسة بقوة.. مواصفات إصدارات سانج يونج في مصر

دخلت المنافسة بقوة.. مواصفات إصدارات سانج يونج في مصر