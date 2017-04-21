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فريق «الشارع» ينقل طفلاً بلا مأوى إلى مؤسسة الحرية

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فريق «الشارع» ينقل طفلاً بلا مأوى إلى مؤسسة الحرية فريق «الشارع» ينقل طفلاً بلا مأوى إلى مؤسسة الحرية

التحرير

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أنقذ فريق الشارع بوزارة التضامن الاجتماعي طفلاً يبلغ من العمر 12عامًا، تواجد أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بوابة 2.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن فريق من الإخصائيين تحركوا على الفور بعد بلاغ إحدى القنوات الفضائية بوجود طفل بلا مأوى أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقام فريق الشارع بالتواصل مع الطفل وإقناعه بالانتقال إلى حياة أفضل من حياة الشارع، وعليه تم مصاحبته إلى مؤسسة الحرية التي كان قد تم افتتاحها في احتفالية تدشين البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى يوم السبت قبل الماضي.

وقام الفريق بإعداد دراسة حالة عن الطفل وجاري تأهيله نفسيًا واجتماعيًا، خلال إقامته بمؤسسة الحرية، وبينت الوزارة أنه تم التواصل مع أحد أفراد أسرته، ويتعذر عودة الطفل لأسرته في الوقت الحالي فتم تحويله لمؤسسة الحرية لرعاية الأطفال.

 وأوضحت غادة والي، وزيرة التضامن، أن الوزارة تنفذ استراتيجية حماية الأطفال بلا مأوى بالشراكة مع صندوق تحيا .

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تقوم على عدة محاور، منها إنشاء 17 وحدة متنقلة تنتشر في 10 محافظات تشهد أكبر معدل للأطفال بلا مأوى وفقا للدراسات الاسترشادية عن هذه الظاهرة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للأطفال، بالإضافة لتطوير المؤسسات الاجتماعية ورفع قدراتها وعمل نظام للإحالة من خلال مكاتب المراقبة والتوجيه الأسري للتواصل مع الأطفال وأسرهم.

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