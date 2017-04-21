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طائرة عسكرية أمريكية نقلت آية حجازي إلى واشنطن

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طائرة عسكرية أمريكية نقلت آية حجازي إلى واشنطن طائرة عسكرية أمريكية نقلت آية حجازي إلى واشنطن

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قال مسؤول أمريكي، إن مصرية أمريكية احتجزت في لنحو ثلاث سنوات بتهمة استغلال أطفال الشوارع نقلتها يوم الخميس طائرة عسكرية أمريكية إلى الولايات المتحدة ترافقها مسؤولة كبيرة بالبيت الأبيض، وفقا لوكالة رويترز.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة آية حجازي يوم الأحد، وهي مصرية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى سبعة آخرين.

وصلت حجازي إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن، بعد أن أفرج عنها يوم الثلاثاء الماضي، ورافقتها دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية، والتي كانت في مصر برفقة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

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