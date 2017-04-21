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مقتل شخصين في إطلاق نار في مكتب للأمن الاتحادي الروسي

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مقتل شخصين في إطلاق نار في مكتب للأمن الاتحادي الروسي مقتل شخصين في إطلاق نار في مكتب للأمن الاتحادي الروسي

مصراوي Masrawy

إطلاق نار في مكتب للأمن الاتحادي الروسي

موسكو- (د ب أ):

قتل شخصان، بينهم مدني وأحد عناصر مصلحة الأمن الاتحادي الروسي، خلال إطلاق نار في مدينة خاباروفسك شمال شرقي روسيا من قبل مسلح مجهول تمكنت قوات الأمن من قتله.

وذكرت دائرة الإعلام في جهاز الأمن الاتحادي، في بيان خاص صدر بهذا الصدد: "شن شخص مجهول، اليوم الجمعة، هجوما على قسم المراجعين التابع لمصلحة الأمن الاتحادي في إقليم خاباروفسك، وقام من دون تجاوز منطقة التفتيش، بإطلاق النار على المراجعين في القسم، ما أدى إلى مقتل موظف في مصلحة الأمن وأحد المراجعين، وتمت تصفية المهاجم"، حسبما ذكرت روسيا اليوم الاخبارية.

ولم تتضح هوية منفذ الهجوم أو الدافع وراء الحادث .

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مصراوي Masrawy

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