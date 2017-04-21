محافظ سوهاج: إنشاء 141 مدرسة بتكلفة 382 مليون جنيه

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، انتهاء 41 مدرسة وتسليمها بتكلفة 106 ملايين جنيه منذ يوليو الماضي وحتى الآن، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وتضم 577 فصلًا.

وقال "عبدالمنعم" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن خطة المحافظة تستهدف إنشاء 141 مدرسة بمختلف مدن وقرى المحافظة بإجمالي عدد فصول 1843 فصلًا وبتكلفة 382 مليون جنيه تقريبًا، مضيفًا أت عدد المدارس التي يجري العمل بها في الوقت الحالي يبلغ 44 مدرسة تشمل 639 فصلًا بتكلفة 150 مليون جنيه، كما أن هناك 14 مدرسة تضم 195 فصلًا بتكلفة 39 مليون جنيه تم إسنادها، وجارٍ تسليم المواقع , و42 مدرسة تشمل 432 فصلًا بتكلفة 87 مليون جنيه تقريبًا جرى الإعلان عنها.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من إنشاء تلك المدارس الجديدة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية استيعاب أعداد أكبر من التلاميذ والقضاء على ظاهرة الكثافة الطلابية بالفصول، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير المنظومة التعليمية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل المرافق للمدارس التي جرى الانتهاء منها حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل.