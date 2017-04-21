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ضبط عاطل بحوزته 12 كيلو "حشيش" في الشرقية

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ضبط عاطل بحوزته 12 كيلو "حشيش" في الشرقية ضبط عاطل بحوزته 12 كيلو "حشيش" في الشرقية

مصراوي Masrawy

الحشيش المخدر

الشرقية – فاطمة الديب

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، أعرابيًا عاطلًا؛ بحوزته 12 كليو من جوهر "الحشيش"، قبل ترويجها بمدينة أبو حماد.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، بورود معلومات سرية لضباط مكتب مكافحة المخدرات بالعاشر، عن اتهام "علي.س.م" 45 عامًا، من أعراب "الترابين"، عاطل، مُقيم بناحية "عرب المطار" التابعة لقرية "وادي الملاك" بأبو حماد، وسبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا مخدرات وسلاح، بترويج كمية كبيرة من الحشيش.

بعد التأكد من صحة المعلومات وأخذ إذن النيابة العامة، أعدّ كمين للمتهم وضُبط بالقرب من مكسنه، أثناء قيادته السيارة رقم 17341 "نقل السويس" وبحوزته 120 طربة حشيش، تزن حوالي 12 كليو جرام، ومبلغ 2600 جنيه، و2 هاتف محمول.

وتبين أن المتهم كان يخفي جزءًا من المضبوطات داخل الإطار الاحتياطي للسيارة، وجرى التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

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