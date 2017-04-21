7 نجمات تمنين ارتداء الحجاب.. إحداهن: «ربنا يهديني» وأخرى: «كل شيء بأوانه»

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عبرت عدد من الفنانات والإعلاميات عن رغبتهن في ارتداء الحجاب، لكن أمنيتهن مازالت معلّقة وظلت مجرد أمنية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرزهن..

1- ريهام سعيد

أعربت الإعلامية والممثلة ريهام سعيد عن رغبتها في ارتداء الحجاب، وتمنت أن يتم إصدار قانون يقوم على فرض الحجاب اقتداء بالمملكة العربية السعودية وزيّهم الموحد، وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا أنا" عبر فضائية "أون تي في"، قائلة: "صعب ألبس الحجاب معنديش حد في العيلة ولا من أصحابي محجب، الصحبة في الأمر ده مهمة جدًا"، وأشارت إلى أنها لا تحب أن تأخذ هذا القرار ثم تتراجع عنه.

2- جيهان عبد العظيم

نشرت الفنانة السورية جسهان عبد العظيم على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" صورة مكتوب عليها: "حجاب المرأة تاج فوق رأسها وزينة لها في قبرها ويوم العرض على ربها"، وعلّقت عليها قائلة: "يارب اكتبه لي"، وبدا من ذلك رغبتها في ارتداء الحجاب.

3- سهير المرشدي

ارتدت الفنانة سهير المرشدي الحجاب على الهواء أثناء حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل" المذاع على قناة "الحياة"، وعندما سألتها راغدة عن الوقت المناسب الذي ترتدي به سهير الحجاب نهائيًا، أجابت: "كل شيء بأوانه".

4- غادة عبد الرازق

صرّحت الفنانة غادة عبد الرازق، من خلال برنامج "كش ملك" عبر فضائية "الحياة" بأنها ستعتزل الحياة الفنية بعد سن الـ50 وقالت عن الحجاب أنه فضل من عند الله، وأنها تتمنى هذا الفضل، وأضافت: "كل شيء بوقته".

5- ريهام عبد الغفور

أوضحت الفنانة ريهام عبد الغفور خلا استضافتها فى برنامج "الضحية والجلاد" الذى يقدمه خالد صلاح عبر فضائية "المحور" أنها مقتنعة بمهنة التمثيل، وأنها تتمنى ارتداء الحجاب يومًا ما.

6- مي سليم

عبّرت الفنانة مي سليم عن أمنيتها في ارتداء الحجاب ببرنامج "بين اتنين" الذى تقدمه المذيعة مها عثمان على "المحور"، قائلة: "أتمنى ألبس الحجاب وأعتزل الفن.. ربنا يهديني".

7- نهى نبيل

قالت الإعلامية الكويتية نهى نبيل عن الوسط الأدبي والشعري إنه "طارد للمرأة"، وأشارت إلى أمنيتها في ارتداء الحجاب فى تصريح لها ببرنامج "يا هلا رمضان" عبر قناة "روتانا خليجية"، وتابعت: "هذا شرف عظيم لي، وأبي ألبسه صح، وأنا مستعدة وأهل له".