أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة الأزهر: زيارة بابا الفاتيكان تدعم مصر عقب الأحداث الإرهابية

Google+ Print
رئيس جامعة الأزهر: زيارة بابا الفاتيكان تدعم مصر عقب الأحداث الإرهابية رئيس جامعة الأزهر: زيارة بابا الفاتيكان تدعم مصر عقب الأحداث الإرهابية

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد حسني

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، إن زيارة بابا الفاتيكان تأتس دعمًا لمصر عقب الأحداث المؤلمة التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسني في بيان له اليوم الجمعة، أن زيارة البابا فرنسيس، تُبين مدى التوافق بين رؤية شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في تحقيق السلام، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر أول من أدان العمل الإرهابي بكنيستي طنطا والاسكندرية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن من يقومون بالأعمال الارهاربية يأخذون تعاليمهم من التلقين وليس الدراسة ويتعصبون لرأي، لافتا إلى أن الإسلام يحض على التسامح والتعايش السلمي.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

دخلت المنافسة بقوة.. مواصفات إصدارات سانج يونج في مصر

دخلت المنافسة بقوة.. مواصفات إصدارات سانج يونج في مصر