رئيس جامعة الأزهر: زيارة بابا الفاتيكان تدعم مصر عقب الأحداث الإرهابية

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، إن زيارة بابا الفاتيكان تأتس دعمًا لمصر عقب الأحداث المؤلمة التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسني في بيان له اليوم الجمعة، أن زيارة البابا فرنسيس، تُبين مدى التوافق بين رؤية شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في تحقيق السلام، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر أول من أدان العمل الإرهابي بكنيستي طنطا والاسكندرية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن من يقومون بالأعمال الارهاربية يأخذون تعاليمهم من التلقين وليس الدراسة ويتعصبون لرأي، لافتا إلى أن الإسلام يحض على التسامح والتعايش السلمي.​