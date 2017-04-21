«البنك الدولي»: نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري جيدة ونعتزم ضخ استثمارات

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قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط: إن "البنك الدولي متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها أصبحت تظهر بشكل كبير في توقع أن يصل النمو إلى 4 % هذا العام، إضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي، مؤكدًا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر في وضع جيد حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد "غانم" خلال اجتماعه مع وفد الوزراء المصري، أن البنك الدولى يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء فى التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا".

فيما نوه أسعد عالم المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر، إلى دعم البنك الدولى لمشروع الصرف الصحى، مشيدًا بجهود الحكومة فى الإجراءات التي اتخذت بتنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وكشف "عالم" عن اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريبًا لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية.