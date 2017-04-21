أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور..مطار شرم الشيخ يشهد تجربة إطفاء طائرة مشتعلة

Google+ Print
بالصور..مطار شرم الشيخ يشهد تجربة إطفاء طائرة مشتعلة بالصور..مطار شرم الشيخ يشهد تجربة إطفاء طائرة مشتعلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد مطار شرم الشيخ الدولي تجربة إطفاء طائرة مشتعلة؛ للوقوف على إمكانيات المطار وقت حدوث هذه الأزمات، وكيفية التعامل معها والخروج بأقل الخسائر.

18035397_1555524724460728_952452573_n

 وأوضح المهندس عبد الرازق خليل، مساعد رئيس المدينة شرم الشيخ، أن التجربة كانت ناجحة، في ظل سرعة تدخل رجال الحماية المدنية لإطفاء النيران، مشيدا بغرفة العمليات التي أدارت الحادث.

18073552_1555524727794061_1322093401_n

وأضاف "عبد الرازق"، أن مطار شرم الشيخ من المطارارت العالمية التي لابد أن تكون قادرة على التدخل السريع وقت حدوث أي طوارئ، وقدم الشكر لجميع من شاركوا من التجربة من المطارات ورجال الأعمال ومديرية أمن جنوب سيناء والصحة والهلال الأحمر.

18035440_1555524764460724_651560232_n
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي