بالصور..مطار شرم الشيخ يشهد تجربة إطفاء طائرة مشتعلة

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شهد مطار شرم الشيخ الدولي تجربة إطفاء طائرة مشتعلة؛ للوقوف على إمكانيات المطار وقت حدوث هذه الأزمات، وكيفية التعامل معها والخروج بأقل الخسائر.

وأوضح المهندس عبد الرازق خليل، مساعد رئيس المدينة شرم الشيخ، أن التجربة كانت ناجحة، في ظل سرعة تدخل رجال الحماية المدنية لإطفاء النيران، مشيدا بغرفة العمليات التي أدارت الحادث.

وأضاف "عبد الرازق"، أن مطار شرم الشيخ من المطارارت العالمية التي لابد أن تكون قادرة على التدخل السريع وقت حدوث أي طوارئ، وقدم الشكر لجميع من شاركوا من التجربة من المطارات ورجال الأعمال ومديرية أمن جنوب سيناء والصحة والهلال الأحمر.



