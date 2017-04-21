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انفراجة في أزمة المعتمرين بالمطار وإقلاع 7 رحلات إلى السعودية

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انفراجة في أزمة المعتمرين بالمطار وإقلاع 7 رحلات إلى السعودية انفراجة في أزمة المعتمرين بالمطار وإقلاع 7 رحلات إلى السعودية

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الجمعة، انفراجة في أزمة المعتمرين العالقين، حيث عادت حركة المسافرين إلى طبيعتها بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بالمطار.

ونجحت إدارة الأزمات بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع مسئولي شركة طيران الخطوط ، في حل أزمة التكدس داخل الصالة، وأقلعت ٧ رحلات للخطوط السعودية عليها ٢٨٠٠ معتمراً ، بينما تم نقل باقي المعتمرين العالقين إليّ الفنادق القريبة من المطار لحين تدبير طائرات لهم تنقلهم إلى الأراضي المقدسة.

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الحركة في مبني الركاب "٢" الجديد انتظمت في دخول وخروج المعتمرين، وكذلك باقي شركات الطيران، ونجح مسئولو مطار القاهرة في إعادة الصالة إلى شكلها الجماعي السابق، عقب حالة التكدس بين المعتمرين التي شهدتها وما صاحبها من انتشار لموائد الأطعمة على الأرضيات ، وافتراش المعتمرين داخل الصالة بعد تأخرهم لساعات طويلة.

وكان رئيس الخطوط السعودية أعلن مساء الخميس في اجتماع موسع مع قيادات الطيران والجهات الأمنية ، الدفع بـ 9 طائرات من الطرازات العريضة لنقل المعتمرين الموجودين داخل صالات المطار، فضلا عن تجهيز 5 آخرين للقضاء على الأزمة .

اقرأ أيضًا: مطار القاهرة: أزمة المعتمرين نتيجة خلل بجدول شركة الخطوط السعودية

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مصراوي Masrawy

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