العثور على جثة سيدة غارقة في "بحر مويس" وبحوزتها 230 جنيهًا بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عثر عدد من أهالي قرية "شرويدة" بالزقازيق، اليوم الجمعة، على جثة سيدة غارقة في مياه بحر "مويس" أمام القرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، بورود بلاغًا بوجود جثة غارقة بمياه بحر "مويس" أمام قرية "شرويدة" بالزقازيق.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن السيدة في العقد السادس من عمرها، ترتدي ملابسها كاملة، ووجود كيس قماش معلق برقبتها وبه مبلغ 230 جنيهًا، ولم يُعثر معها على ما يفيد في تحديد شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، فيما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 4483 إداري الزقازيق لسنة 2017.