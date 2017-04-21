9 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع زيوت في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بمصنع للزيوت المعدنية دون ترخيص على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، باستخدام 9 سيارات إطفاء، دون إصابات.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا بنشوب حريق بمصنع "روك أويل للزيوت المعدنية " بمنطقة الكيلو 23 على طريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة.

انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، واستطاعوا السيطرة علي النيران وإخمادها باستخدام 9 سيارات إطفاء.

وتبين من المعاينة أن المصنع مساحته حوالى 2000 متر مربع، دون ترخيص، عبارة عن أرض فضاء مسورة بها 9 خزانات كبيرة تحوي داخلها زيوت معدنية، ويستخدم في تجميع الزيوت المعدنية المستعملة وإعادة تدويرها وتصنيعه ونشوب الحريق بفرن أسفل غلاية للزيت.

وأرجع المدعو"ي.ي.ع" 31 عامًا، المهندس المسئول عن المصنع، سبب الحريق لتسرب الزيت من الغلاية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

أخطرت الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.