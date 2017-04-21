حاولت تهريب المخدرات لزوجها في "حلة محشي".. فضبطتها قوات سجن الخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية أمن القليوبية، ربة منزل، حاولت إدخال مخدرات لزوجها، داخل "حلة محشي" لزوجها المحتجز، بسجن الخانكة.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بضبط "سحر.ك" 25 عامًا ربة منزل، من أبو زعبل، و"أميمة.س" 37 عامًا ربة منزل، أثناء تفتيش الزيارة الأسبوعية للمسجونين المودعين بسجن مركز الخانكة، لمحاولتهما إدخال 150 قرصًا مخدرًا، و3 قطع من الحشيش تزن حوالى 30 جرامًا داخل "حلة محشي".

بمواجهة المتهمتين اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد إدخالها للسجين "تامر.س"، 27 عامًا عاطل "زوج الأولى وشقيق الثانية"، المودع احتياطيًا بالسجن على ذمة القضية رقم 17387 جنايات مركز الخانكة لسنة 2015" مخدرات، وحُرر عن ضبطهما المحضر رقم 8754 جنح مركز الخانكة لسنه 2017.