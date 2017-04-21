شرطة ألمانيا توقف المشتبه به في الاعتداء على حافلة فريق دورتموند

(أ ف ب):

أوقفت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، المشتبه به بتنفيذ الاعتداء بالمتفجرات على حافلة فريق دورتموند لكرة القدم وفق النيابة التي قالت إن دافعه كان ماليا وليس "ارهابيا".

وقالت النيابة في بيان أن "النيابة الفدرالية أمرت وحدة النخبة في الشرطة اليوم 21 أبريل بتوقيف مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما ويدعى سيرجي دبليو."

وأوضحت أن المشتبه به الذي كان يراهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند كان يسعى إلى التربح.

استهدفت حافلة تقل فريق دورتموند لكرة القدم في المانيا في 11 أبريل بثلاثة تفجيرات قبل مباراة لدوري أبطال أوروبا، وهو ما أدى إلى إصابة لاعب وشرطي.

ويبدو أن المتفجرات التي كان فيها قطع من المعدن خبئت داخل سياج نباتي وتم تفجيرها عند مرور الحافلة.

وأدى ذلك إلى تأجيل المباراة ليوم واحد.

ونشرت ثلاثة اعلانات تبن للتفجيرات، أحدها على ارتباط بمتطرفين إسلاميين، إلا أن السلطات شككت في صحتها ورأى خبراء أن الهدف منها تضليل المحققين.