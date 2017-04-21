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بالصور.. ضبط 4 أطنان "مصاصات" فاسدة بأكتوبر تُهدد حياة الأطفال

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مصاصات فاسدة (1)مصاصات فاسدة (1)

مصاصات فاسدة (2)مصاصات فاسدة (2)

مصاصات فاسدة (3)مصاصات فاسدة (3)

مصاصات فاسدة (4)مصاصات فاسدة (4)

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مصنع غير مرخص لإنتاج الحلوى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأسفرت المأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط المدير المسؤول، ونحو 4 أطنان حلويات غير صالحة للاستهلاك.

وكشفت تحريات المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن مفاجأة حيث تبين قيام مالك المصنع بتجميع كمية كبيرة من الحلويات "ملبن" منتهية الصلاحية، وإعادة تصنيعه كمنتج "مصاصات"، الأمر الذي يهدد حياة المستهلكين، ويعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بإعدام المضبوطات.

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