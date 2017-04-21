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عضو برلماني في لجنة التعليم في البرلمان يتحدث عن دفع الطالب الراسب لـ 12 ألف جنيه كتعويض للدولة

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عضو برلماني في لجنة التعليم في البرلمان يتحدث عن دفع الطالب الراسب لـ 12 ألف جنيه كتعويض للدولة عضو برلماني في لجنة التعليم في البرلمان يتحدث عن دفع الطالب الراسب لـ 12 ألف جنيه كتعويض للدولة

تعاني بالطبع من أزمة سكانية كبيرة وزيادة رهيبة في عدد السكان، وبرغم الموارد الكبيرة التي تتمتع بها مصر إلا أن المسئولين دائمي الشكوى من أن عدد السكان يفوق إمكانيات مصر، وفي هذا الإطار أكد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الطالب الجامعي يكلف الدولة كثير لذلك يجب وضع استراتيجيات للحد من تلك التكلف.

وإقترح النائب أن يدفع الطالب الراسب مبلغ 12 ألف جنيه كتعويض للدولة، وهي التكلفة الفعلية لتعليمه طوال السنة التي رسب فيها وكلف الدولة من خلالها ذلك المبلغ والذي أضاعه برسوبه، كما إقترح النائب البرلماني إنشاء جامعات أهلية لأنها هي التي سوف تحل الأزمة التعليمية التي تعاني منها مصر، حيث أن كثافة الطلاب زادت بشكل كبير سواء في المدارس أو الجامعات المصرية.

وجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي سبق وصرح أنه بحلول عام 2030 تكون مصر في حاجة لتوفير مكان لمليون طالب جامعي، وهو ما يفوق إمكانيات مصر المادية.

 

المصدر : مصرفايف

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