في مقطع فيديو مؤثر.. سيدة تعلم حفيدتها الصماء لغة الإشارة

مصراوي -

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنسانية جمعت سيدة بحفيدتها التي تعاني من الصمم، وهي تعلمها لغة الإشارة.

وظهرت الجدة في الفيديو وهي تعلم حفيدتها البالغة من العمر 9 أسابيع فقط، والتي كانت تتفاعل مع كل إشارة تفعلها جدتها "باميلا مكماهون".

ونشرت والدة الطفلة مقطع الفيديو عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، والذي حقق آلاف المشاهدات، خاصة بعد أن فاجأت الأم الجميع بأن الجدة أيضاً تعاني من الصمم، ما أكسب قصة باميلا وحفيدتها "أريا" رواجاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.