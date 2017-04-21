بالصور.. إزالة التعديات على الأراضي بالتجمع الثالث

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة التعديات الواقعة على الأراضي بالتجمع الثالث، بطريق العين السخنة، وذلك تنفيذاً لقرارات الإزالة الإدارية التي أصدرها مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة.

وسبق أن نفذ الجهاز، بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة، وتأمين شرطة التعمير، حملة ممثالة، منذ ما يقرب من أسبوعين، في التجمع الثالث، حيث تم إزالة مباني مصنع الإسفنج والغرف الخاصة بسكن العمال، وإزالة الاشغالات أمام المصانع المختلفة (معدات ثقيلة، والكساحات الخاصة بنقلها)، وإزالة الورش خلف مصنع آل شنب للحديد والهناجر الخاصة به، وإزالة المباني الخاصة بورشة المعدات الثقيلة والهناجر داخل مصنع المعدات الثقيلة.